474 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 340 ألفًا و89 إصابة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 326 ألفًا و339 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5087 حالة وذلك بإضافة 19 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.