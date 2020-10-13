المغرب: صلاة الجمعة تعود إلى المساجد ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية عن أنه تقرر رفع عدد المساجد المفتوحة لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة إلى عشرة آلاف مسجد، وذلك ابتداءً من صلاة يوم الجمعة 28 صفر 1442 هـ، الموافق 16 أكتوبر 2020م.وأكدت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بالتنسيق مع السلطات المختصة، موضحة أنها ستراعي في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المتبعة في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس.