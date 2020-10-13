كندا: إصابات كورونا تصل إلى 185 ألفًا و378 حالة والوفيات 9680

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 185 ألفًا و378 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورنتو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9680 حالة، وتعافى 156 ألفًا و940 شخصًا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 37 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.