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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود الليثى يكشف إصابته وأسرته بكورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:53 م
محمود الليثي
محمود الليثي
حسين الجندي
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كشف الممثل والكوميديان محمود الليثي عن إصابته هو ووالدته وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الفنان قائلًا: "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام وحالتي مستقرة الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست، يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهما غير مستقرة ومحتاجين دعاء وآسف لو حد اتصل ومردتش".

ومحمود الليثي مطرب، وممثل كوميدي له العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، وقد بدأ مشواره من خلال مركز الإبداع الفني.

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