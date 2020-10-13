محمود الليثى يكشف إصابته وأسرته بكورونا

كشف الممثل والكوميديان محمود الليثي عن إصابته هو ووالدته وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب الفنان قائلًا: "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام وحالتي مستقرة الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست، يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهما غير مستقرة ومحتاجين دعاء وآسف لو حد اتصل ومردتش".ومحمود الليثي مطرب، وممثل كوميدي له العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، وقد بدأ مشواره من خلال مركز الإبداع الفني.