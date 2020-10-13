«الشيوخ»: لن نستعين بموظفين جدد.. استعدنا 523 من «النواب»

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، عودة 523 موظفا من مجلس النواب والعاملين سابقا بمجلس الشورى إلى الشيوخ مرة أخرى، ولم تتم الاستعانة بموظفين جدد، مشيرًا إلى التعاون بين أمانتي مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأمور اللوجستية.وحول التجهيزات اللوجستية، نوه محمود إسماعيل، إلى أنه تم تزويد القاعة الرئيسية وأبوابها والممرات المؤدية إليها بـ6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيرًا عليهم، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين في الحضور لتسجيل بصمة الوجه قبل الجلسة الأمر الذي لاقى تفاعلا منهم.وحول الإجراءات الاحترازية شدد إسماعيل، على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية.وحول تحديد رئيس الجلسة الافتتاحية، أشار القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا، سوف يعلن بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بتعبينات الـ(100) عضو.