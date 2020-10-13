رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشيوخ»: لن نستعين بموظفين جدد.. استعدنا 523 من «النواب»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:41 م
محمود إسماعيل عتمان
محمود إسماعيل عتمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، عودة 523 موظفا من مجلس النواب والعاملين سابقا بمجلس الشورى إلى الشيوخ مرة أخرى، ولم تتم الاستعانة بموظفين جدد، مشيرًا إلى التعاون بين أمانتي مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأمور اللوجستية.

وحول التجهيزات اللوجستية، نوه محمود إسماعيل، إلى أنه تم تزويد القاعة الرئيسية وأبوابها والممرات المؤدية إليها بـ6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيرًا عليهم، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين في الحضور لتسجيل بصمة الوجه قبل الجلسة الأمر الذي لاقى تفاعلا منهم.

وحول الإجراءات الاحترازية شدد إسماعيل، على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية.

وحول تحديد رئيس الجلسة الافتتاحية، أشار القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ،  إلى أن رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا، سوف يعلن بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بتعبينات الـ(100) عضو.

موضوعات متعلقة

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

محمود الليثى يكشف إصابته وأسرته بكورونا

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

كذبة الربيع العربى.. «بريد كلينتون» يكشف السبب الحقيقى وراء الإطاحة بالقذافى

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الأهلي فوق الجميع
لواء.حمدى البطران
ظروف تولى مبارك الحكم
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
المزيد

الثقافة

دورة في فنون الغناء العربى بقصر بشتاك

«فضاءات» تصدر «البناء المعرفي للسياسة عند أفلاطون»

تفاصيل مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى..الأحد

«الناشرين المصريين»: لقاء شهري للتواصل مع الجمعية العمومية