حريق فى مخزن بسوق الخضار بزفتى

سيطرت قوات الحماية بالغربية اليوم الثلاثاء، على حريق هائل نشب داخل أحد مخازن البقالة التابعة لتاجر جملة، قبل امتداده إلى المنازل والمحال المجاورة، خاصة أن المكان مكتظ بالسكان.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق الخضار بمدينة زفتى، يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد المخازن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.