«القوى العاملة»: حل مشكلة 390 عاملًا بشركة في العاشر من رمضان

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في حل مشكلة 390 عاملًا بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هني ويل" بالعاشر من رمضان.ووافق وزير القوى العاملة محمد سعفان علي صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر للعاملين بـ"هني ويل" من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، مشددًا على أنه لا يجوز المساس بأجور العاملين كونها أحد الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق رب العمل والمصونة بقوة القانون.وكان حوالي 50 عاملًا من الشركة قد حضروا إلى ديوان عام الوزارة، واستقبلهم خالد أبوبكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وبحث مطالبهم التي تمثلت في توفير وسائل الانتقال كما كانت، فضلًا عن صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر وباقى مرتب أبريل ومايو 2020.والتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، أحمد الضبع رئيس مجلس إدارة الشركة، وممثلين عنها، وخالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، ووكيل المديرية أحمد عبدالهادي.وتم الاتفاق على أن يلتزم العمال لتشغيل الشركة بكامل طاقتها، والحضور إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية وبانتظام، فضلًا عن التزام الشركة بصرف بدل مواصلات يوميًا للعمال لمدة عشرة أيام حتى توفر لهم وسائل نقل كما كان معتادًا، والنظر في الجزء المخصوم من مرتب شهر أبريل ومايو 2020.وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.