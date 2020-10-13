رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد متانة علاقة بلاده مع موريتانيا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن العلاقة بين بلاده وموريتانيا تبقى ثابتة وعميقة وقائمة على وحدة الموقف والمصير.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أشتية مع نظيره الموريتاني محمد ولد بلال، اليوم الثلاثاء، بحثا خلاله المستجدات السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على شعب فلسطين، كما هنأ أشتية ولد بلال على توليه منصبه، وتمنى له ولحكومته التوفيق في خدمة الشعب الموريتاني.من جانبه، أكد رئيس وزراء موريتانيا دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعا نظيره الفلسطيني وحكومته لزيارة نواكشوط لتعزيز التنسيق المشترك في مختلف القضايا.