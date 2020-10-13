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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:50 م
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة.. طقس معتدل نهاًرا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.. طقس حار نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدل ليلًا على جنوب سيناء.. طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل ليلًا على الجنوب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 30 20
وادي النطرون 31 21
طنطا 30 20
شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 28 21
السلوم 29 19
سيوة 32 19
بورسعيد 29 24
دمياط 28 23
الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 33 21
السويس 32 22
العريش 30 21
رفح 30 21
راس سدر 31 22
نخل 30 17
نويبع 32 25
طابا 30 22
كاترين 29 16
الطور 30 24
شرم الشيخ 33 27
الغردقة 32 26
مرسى علم 34 25
الفيوم 32 21
بني سويف 32 21
المنيا 33 22
أسيوط 34 22
سوهاج 36 22
قنا 38 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
إدفو 40 24
أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 39 24
شلاتين 36 27
أبورماد 35 26
حلايب 33 28
راس حدربة 35 25

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