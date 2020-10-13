طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة.. طقس معتدل نهاًرا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.. طقس حار نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدل ليلًا على جنوب سيناء.. طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل ليلًا على الجنوب.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 31 21الإسكندرية 30 20وادي النطرون 31 21طنطا 30 20شبين الكوم 30 20دمنهور 30 21بلطيم 29 21مطروح 28 21السلوم 29 19سيوة 32 19بورسعيد 29 24دمياط 28 23الزقازيق 31 20المنصورة 30 20الإسماعيلية 33 21السويس 32 22العريش 30 21رفح 30 21راس سدر 31 22نخل 30 17نويبع 32 25طابا 30 22كاترين 29 16الطور 30 24شرم الشيخ 33 27الغردقة 32 26مرسى علم 34 25الفيوم 32 21بني سويف 32 21المنيا 33 22أسيوط 34 22سوهاج 36 22قنا 38 23الأقصر 40 24أسوان 41 25إدفو 40 24أبوسمبل 40 26الوادي الجديد 39 24شلاتين 36 27أبورماد 35 26حلايب 33 28راس حدربة 35 25