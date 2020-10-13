الاحتفال بعيد قديسين شهداء جدد من بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية، يحتفل يوم 18 أكتوبر 2020 في دير مار جرجس بمصر القديمة، ككل عام، بإقامة القداس الإلهي بمناسبة تذكار شهيدي بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية، جبرائيل وكيرميدوليس.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قبر شهيدي بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية، جبرائيل وكيرميدوليس موجود في الدير، في برج بابليون القائم عليه كنيسة الدير الرئيسية المُسماة على اسم القديس جيورجيوس.