رامي صبري يحتفل بالمليون الثاني لـ«خليني أشوفك تاني» (فيديو)

احتفل المطرب رامي صبري، بنجاح أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني"، والتي طرحت قبل ايام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وذلك بعد ان حققت الأغنية المليون الثاني لها من المشاهدات.ونشر المطرب فيديو جديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي احتفل فيه بنجاح الأغنية، التي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أسامة الهادي، وميكس وماستر جلال الحمداوي.وحقق رامي صبري نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنية "خطيرة" من ألحانه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي، وقبلها أغنية "غريب الحب" الذي قدمها خلال رمضان الماضي كتتر لمسلسل "فرصة تانية".