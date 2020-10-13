رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

عمرو يوسف يشوق جمهوره لحكاية «الناحية الثانية» من «نمرة اتنين»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:39 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
دعاء عبد المقصود
طباعة
ظهر النجم عمرو يوسف، في فيديو تشويقي لقصة "الناحية الثانية" التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل نمرة اتنين، وذلك بعد أن أطلقت منصة "شاهد. نت" الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل يوم 29 أكتوبر الجاري.

و طرح النجم تساؤلًا مثيرًا في الفيديو، قائلًا "يا ترى أنهي أهم؟.. إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه؟ ولا يبقى عارف هو مش عايز إيه؟".

ويقوم الفنان ببطولة حكاية الناحية التانية في المسلسل، والتي تتألف من حلقة واحدة كتبتها سما عبد الخالق، وأخرجها طارق العريان، لتكون أول حلقة تليفزيونية يقوم بإخراجها، وأولى مشاركاته بإخراج عمل درامي على الإطلاق.

المسلسل من إنتاج شاهد.نت وتم تصويره في 6 دول عربية، حيث تدور أحداثه خلال 8 حلقات، تضم كل حلقة مؤلفين ومخرجين ونجومًا مختلفين، من بينهم: منى زكى، نيللى كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، اياد نصار، اللبناني عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وبهذا يُعد "نمرة اتنين" تعاونًا جديدًا بين عمرو وطارق العريان بعد تعاونهما في سلسلة أفلام ولاد رزق، كما ينضم لقائمة الأعمال الدرامية المنتظرة للنجم عمرو يوسف، إلى جانب مسلسله الملك المنتظر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2021.

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

منهم مدرس توزيع الكتب.. وفاة و4 إصابات بكورونا فى مدرسة بكفرالشيخ

«الإفتاء» ترد بالأدلة: «المفتي» من أبرز المدافعين عن الإسلام في الخارج

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

سامح شكري: ناقشت مع وزيري خارجية الأردن والعراق ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الأهلي فوق الجميع
لواء.حمدى البطران
ظروف تولى مبارك الحكم
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
المزيد

الثقافة

«فضاءات» تصدر «البناء المعرفي للسياسة عند أفلاطون»

تفاصيل مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى..الأحد

«الناشرين المصريين»: لقاء شهري للتواصل مع الجمعية العمومية

«التنسيق الحضاري»: تطوير القاهرة الخديوية لن ينتهي قبل 6 أشهر