عمرو يوسف يشوق جمهوره لحكاية «الناحية الثانية» من «نمرة اتنين»

ظهر النجم عمرو يوسف، في فيديو تشويقي لقصة "الناحية الثانية" التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل نمرة اتنين، وذلك بعد أن أطلقت منصة "شاهد. نت" الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل يوم 29 أكتوبر الجاري.و طرح النجم تساؤلًا مثيرًا في الفيديو، قائلًا "يا ترى أنهي أهم؟.. إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه؟ ولا يبقى عارف هو مش عايز إيه؟".ويقوم الفنان ببطولة حكاية الناحية التانية في المسلسل، والتي تتألف من حلقة واحدة كتبتها سما عبد الخالق، وأخرجها طارق العريان، لتكون أول حلقة تليفزيونية يقوم بإخراجها، وأولى مشاركاته بإخراج عمل درامي على الإطلاق.المسلسل من إنتاج شاهد.نت وتم تصويره في 6 دول عربية، حيث تدور أحداثه خلال 8 حلقات، تضم كل حلقة مؤلفين ومخرجين ونجومًا مختلفين، من بينهم: منى زكى، نيللى كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، اياد نصار، اللبناني عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.وبهذا يُعد "نمرة اتنين" تعاونًا جديدًا بين عمرو وطارق العريان بعد تعاونهما في سلسلة أفلام ولاد رزق، كما ينضم لقائمة الأعمال الدرامية المنتظرة للنجم عمرو يوسف، إلى جانب مسلسله الملك المنتظر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2021.