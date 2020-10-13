إيران تسجل 254 حالة وفاة و4108 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 254 وفاة و4108 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأعلنت الوزارة عن أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 508 آلاف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 29 ألفًا و70 حالة.وأضافت أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد.ولفتت إلى أن 4570 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 411 ألفًا.ووفقًا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميًّا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.