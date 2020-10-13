«الطيب» يكرم الوافدين المتفوقين بالثانوية بمنح بـ«العلوم الإسلامية»

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، توفير منح للعشرة الأوائل من المتفوقين ‏في ‏الشهادة الثانوية الأزهرية الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية، للالتحاق بالدراسة في ‏كلية ‏العلوم الإسلامية للوافدين بالمجان طوال فترة الدراسة، تكريمًا لهم على تفوقهم.‏وتشمل المنحة دراسة كاملة بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما يشمل قرار المنحة ‏إعفاء ‏الطلاب من كل الرسوم الدراسية لسنوات الدراسة بالكلية، وقد صدر قرار من المجلس ‏الأعلى ‏للأزهر بشأن الموافقة على هذا المقترح، حرصًا على تشجيع الطلاب على التفوق، ‏والعمل على ‏تنميتهم وتطويرهم والنهوض بهم علميًا وثقافيًا‎.‎جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع أحوال الطلاب الوافدين ويوصي بهم ‏في ‏كل لقاء ويطمئن عليهم، ويؤكد على الاهتمام بالطلاب الوافدين، ويصفهم بأنهم سفراء الأزهر ‏في ‏بلادهم، وأنهم خير من يمثلون الأزهر الشريف ورسالته في كل ربوع العالم، ويشدد ‏على ‏ضرورة تحفيزهم على طلب العلم ومواصلة الدراسة والنجاح الدائم، وتيسير كل ‏الخدمات ‏والإجراءات اللازمة لهم‎.‎