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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطيب» يكرم الوافدين المتفوقين بالثانوية بمنح بـ«العلوم الإسلامية»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:36 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
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قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، توفير منح للعشرة الأوائل من المتفوقين ‏في ‏الشهادة الثانوية الأزهرية الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية، للالتحاق بالدراسة في ‏كلية ‏العلوم الإسلامية للوافدين بالمجان طوال فترة الدراسة، تكريمًا لهم على تفوقهم.‏

وتشمل المنحة دراسة كاملة بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما يشمل قرار المنحة ‏إعفاء ‏الطلاب من كل الرسوم الدراسية لسنوات الدراسة بالكلية، وقد صدر قرار من المجلس ‏الأعلى ‏للأزهر بشأن الموافقة على هذا المقترح، حرصًا على تشجيع الطلاب على التفوق، ‏والعمل على ‏تنميتهم وتطويرهم والنهوض بهم علميًا وثقافيًا‎.‎

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع أحوال الطلاب الوافدين ويوصي بهم ‏في ‏كل لقاء ويطمئن عليهم، ويؤكد على الاهتمام بالطلاب الوافدين، ويصفهم بأنهم سفراء الأزهر ‏في ‏بلادهم، وأنهم خير من يمثلون الأزهر الشريف ورسالته في كل ربوع العالم، ويشدد ‏على ‏ضرورة تحفيزهم على طلب العلم ومواصلة الدراسة والنجاح الدائم، وتيسير كل ‏الخدمات ‏والإجراءات اللازمة لهم‎.‎

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