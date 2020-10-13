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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي تضع مقررات أولى وثانية ابتدائي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:31 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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اجتمعت اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي بحضور الأنبا دانيال لطفي مسئول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي المقدس، وذلك بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني.

شارك في الاجتماع الأب الدكتور يونان شحاتة مسئول لجنة إعداد المناهج باللجنة البطريركية، والأب أندرواس فوزي مسئول مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الإسماعيلية، والأب فرنسيس حلمي مسئول مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الجيزة، وجوزيفا مديرة معهد التربية الدينية، ومسئولة مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية أسيوط، وتريزا ماجد سكرتيرة اللجنة الدينية.

تضمن الاجتماع وضع الموضوعات المقرر تدريسها للصف الأول والثاني الابتدائي، كما تم توزيع الوحدات الخاصة على أعضاء اللجنة لتحضيرها، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر الجاري.

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