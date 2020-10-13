محافظ دمياط تضبط واقعة حرق قش أرز خلال جولة تفقدية

رصدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، خلال جولتها واقعة حرق قش الأرز بإحدى الأراضي الزراعية الواقعة بطريق "ترعة السلام- عزب النهضة".كما وجهت بتحرير محاضر بيئية حيال الواقعة، وشددت المحافظ على إحكام الرقابة على الأراضي لمنع تلك الظاهرة التي تؤدي إلى تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء والإضرار بصحة وسلامة المواطنين.كما كلفت مديرية الزراعة بتوعية المزارعين بأساليب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.