«أمين عام الشيوخ» يصطحب أعضاء في جولة تفقدية بمقر المجلس

استقبل الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ وعلى رأسهم كل من المهندس حسام الخولي، القيادي بحزب مستقبل وطن، ريهام عفيفي، محمد الرشيدي، عبدالحي عبيد، جيفارا محمد، والنائب أحمد الطاروطي وعدد من النواب الأخرين.واصطحب الأمين العام مجموعة النواب في جولة تفقدية داخل مجلس الشيوخ بعد التجديد والتطوير، حيث اصطحبهم لزيارة المكتبة الرقمية للمجلس والبهو الخاص باستراحة النواب وقاعة الدستور التاريخية، وكذلك القاعة الكبرى للمجلس والتي يعقد بها الجلسات، وشرح لهم بعض الوقائع التاريخية لبعض الأماكن والقاعات داخل المجلس وخاصة قاعة الدستور.ودار حديث ودي بين الأمين العام والنواب، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أعمال المجلس، كما أكد النواب على روح العمل الجماعي، ومن جهة أخرى وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قال الأمين العام إن مجلس الشيوخ جاهز تمامًا لاستقبال الجلسة الافتتاحية للمجلس، والمقرر لها الأحد القادم، وأن أعمال التطوير والتحديث للمجلس انتهت تقريبًا في كل قطاعات المجلس المختلفة، وأن القاعة الكبرى أصبحت جاهزة للجلسة الافتتاحية، وحول توقعه بالقرار الجمهوري لتعيين ثلث أعضاء المجلس وعددهم 100 عضو.وقال الأمين العام إنه لا يتوقع ما لا يملك وأن الأمر برمته بيد رئيس الجمهورية، وهو الذي يملك التعيين ويملك التوقيت الخاص بإصدار القرار الجمهوري للتعيين، ونحن في انتظار قرار التعيين لباقي الأعضاء، وهو حق دستوري للرئيس عبدالفتاح السيسي.