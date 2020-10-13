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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة و3 مراكز شباب (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:28 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عددًا من المشروعات الرياضية والتعليمية في إطار اهتمام المحافظة ببناء وتنمية الإنسان المصري واحتفالها بالعيد القومي، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأ المحافظ ومرافقوه بافتتاح مدرسة محمد خفاجة للتعليم الأساسي بقرية إخناوي مركز طنطا والتي تم إنشاؤها على مساحة ٢٠٨٩ م٢ بإجمالي تكلفة ٩١ مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالقرى المجاورة، حيث تحتوي المدرسة على ١٨ فصلًا ومكتبة ومعامل وقاعات للأنشطة المتعددة، وتأكد المحافظ من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في الأسبوع المقبل وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وانتقل المحافظ لافتتاح عدد من المشاريع الرياضية بدأت بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب اخناواي واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية لعملية إنشاء الملعب والمسند لإحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت ٤٧٠ ألف جنيه الذي تم إنشاؤه خلال ٤ أشهر وذلك لخدمة أبناء القرية والعزب المجاورة.

وفي قرية كفر أبوداوود افتتح المحافظ مركز شباب القرية والمكون من طابقين وملعب خماسي وغرف لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والذي تم بناؤه على ثلاث مراحل بإجمالي تكلفة 800 ألف جنيه ويخدم 15 ألف نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة.

كما افتتح المحافظ مركز شباب شوني الذي تم إنشاؤه على ثلاث مراحل، بإجمالي تكلفة ٩٤٠ ألف جنيه، ويخدم ٤٠ ألف نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة، وتفقد المركز المكون من طابقين وملعب خماسي منجل وغرف لممارسة الأنشطة، وشاهد المحافظ عرضًا من فرق الكاراتيه والملاكمة، وشارك الحاضرين في نشاط تنس الطاولة والبلياردو.

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد الخولي "الأحمدية سابقًا" لمتابعة استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، كما تفقد المحافظ الحجرات الدراسية وصالات الأنشطة، وشاهد المعرض الفني داخل بالمدرسة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من حيث تقسيم الطلاب وعددهم ٨٨٧ طالبًا إلى ثلاث مجموعات للحضور يومين في الأسبوع وتوفير بوابات للتعقيم وكذلك مدى الإقبال على مجموعات التقوية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وأكد الدكتور طارق رحمي في نهاية الجولة اهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وكذلك قطاع الشباب والرياضة الذي يسهم في إعداد جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

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