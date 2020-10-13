قطاع كنائس ألماظة والهجانة يزور متحف القوات الجوية (صور)

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، زار هو ومجموعة من كهنة وخدام وشباب القطاع، متحف القوات الجوية بمطار ألماظة العسكري، في مناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر وعيد القوات الجوية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه اصطحب مدير المتحف وعدد من الطيارين العاملين به، وفد القطاع في جولة بالمتحف.