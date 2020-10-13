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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 3 أطنان كبدة فاسدة.. ضبط 1243 قضية تموينية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:02 م
كبدة فاسدة
كبدة فاسدة
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1243 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3٫05 طن "كبدة مستوردة – مفروم لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لمطاعم للوجبات الجاهزة – كائن بشبرا الخيمة بالقليوبية>

ونجحت الجهود في ضبط 5 أطنان "دقيق فاخر" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية دون تفويض من الشركة المالكة – 14000 عبوة فارغة عليها ذات العلامة "مستلزمات تعبئة".. بحوزة المدير المسؤول عن شركة المطاحن – كائنة بـ 6 أكتوبر بالجيزة، و4٫322 عبوة "بويات – سائل لاصق – ورنيش أخشاب – سليكون– بريمر أحمر – أنبوبة شمع" بدون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة البويات بدون ترخيص.

وتمكنت الجهود من ضبط 3٫5 طن "ورق مناديل خام" مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر – 6٫600 عبوة منتجات ورقية "مناديل" مدون عليها علامات تجارية وهمية "منتج نهائى" – 1٫000 كيس فارغ "مستلزمات تعبئة" بحوزة مالك مصنع للمنتجات الورقية بدون ترخيص – كائن بالمرج بالقاهرة، و1،5 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية – كائن بزفتى بالغربية.

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