تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الوايلي الإرهابية».. 11 نوفمبر

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين "خلية إرهابية بالوايلي"، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وعماد الدرمللى.ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى "سامح مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجمعة إرهابية.