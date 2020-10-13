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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بعدم انعقاد القمة الثلاثية بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين هذا العام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:58 م
جريدة الدستور
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رجحت مصادر دبلوماسية يابانية عدم انعقاد القمة الثلاثية التي تجمع اليابان وكوريا الجنوبية والصين هذا العام، وذلك بعدما وجهت طوكيو إخطارا مفاده أن رئيس الوزراء سوجا يوشيهيد لن يحضر القمة ما لم تقدم سول تنازلات بشأن قضية تعويض عمال كوريين جنوبيين عملوا بالسخرة في زمن الحرب.

كانت الحكومة اليابانية قد أخطرت الجانب الكوري الجنوبي بأن سوجا لن يزور كوريا الجنوبية لحضور القمة الثلاثية، إذا لم يتخذ الجانب الكوري خطوات مناسبة بخصوص بيع أصول شركة يابانية تم مصادرتها لتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين.

وأوضحت المصادر - بحسب صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الثلاثاء - أنه كان من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية القمة الثلاثية، والتي يتم عقدها مرة واحدة في السنة منذ عام 2008، كمنتدى لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية مثل برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

غير أنه وفقا للمصادر، فإن اليابان أخبرت كوريا الجنوبية أنه بحلول أواخر سبتمبر الماضي، فقد يكون من "المستحيل" على رئيس وزرائها زيارة كوريا الجنوبية، ما لم تقدم الأخيرة "تدابير ملائمة" لتبديد مخاوف طوكيو.

يذكر أن العلاقات بين طوكيو وسول قد تراجعت إلى أسوأ مستوياتها في الأعوام التي أعقبت قرار محكمة عليا في كوريا الجنوبية، في أكتوبر 2018، بأمر شركة يابانية تعويض 4 رجال ماليا كانوا من ضحايا العمل القسري في الفترة ما بين 1910 إلى 1945.

وفي أول مكالمة هاتفية بينهما منذ تولي رئيس الوزراء الياباني منصبه، أخبر سوجا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن بأن العلاقات الثنائية بين بلديهما تشهد وضعا صعبا للغاية، داعيا سول إلى اتخاذ خطوات من شأنها إعادة العلاقات البناءة مع بلاده.

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