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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اسعار مجموعات التقوية المدرسية 2020.. الحد الأدنى ونسبة التخفيض لأبناء الشهداء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:31 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي عن العديد من المعلومات الخاصة بمجموعات التقوية المدرسية لعام 2020، وحددت الوزارة عدد من المعلومات عن المجموعات المدرسية أو أسعار مجموعات التقوية 2020 وترصد الدستور أبرز هذه المعلومات.

اسعار مجموعات التقوية المدرسية 2020.. تعرف على الحد الأدنى 

1_ مجموعات التقوية المدرسية 2020 اختيارية فى المواد الدراسية للطالب علي مستوى المدرسة لصفوف النقل.

2_ واختيارية على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

3_ تهدف مجموعات التقوية لتحسين مستوى الطالب الدراسي.

4_ يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد والأماكن وأسماء المدرسين فى لوحة اعلانات لمجموعات التقوية 2020.

5_ تخصيص مدة زمنية للمجموعة لتكون ساعتين فى الاسبوع للمادة الدراسية الواحدة.

6_ تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة وع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

7_ تحديد رسوم المجموعات مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية.

8_ العمل على اختيار أفضل المدرسين بواسطة الإدارات والمديريات التعليمية.

9_ تخفيض 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء المعلمين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والطلاب الأيتام.

10_ تخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

11_ لا يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الادارة التعليمية المختص والحصول على الموافقات الأمنية، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء المعلمين عن 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

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التصريحات أطلقها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقد قال أنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، كما سيتم تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

وأشار وزير التربية والتعليم أنه ستكون مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وتحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك، وتكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة، والطالب لن يكون محتاج للذهاب لأي مكان أخر غير الذهاب للمدرسة لمجموعات التقوية.

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