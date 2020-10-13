شرطة الكهرباء تضبط 11634 قضية سرقة تيار

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.و أسفرت حملات شرطة النقل والمواصلات في ضبط الظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 1829 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.وضبطت شرطة الكهرباء 11634 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية» من ضبط 280 قضية متنوعة.وتمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 187 قضية فى مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي في ضبط 4 قضايا أموال عامة متنوعة.كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 14 قضية «مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية»، ووتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1243 قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، استيلاء على أموال الدعم ».