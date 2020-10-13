أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن مستجدات القضية الفلسطينية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في ظل المتغيرات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية للوزير الأردني اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة.وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبوالغيط أكد - خلال اللقاء - على دقة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل المتضافر على الصعيد العربي وكذلك الدولي من أجل الحفاظ على أسس ومحددات التسوية السلمية، في إطار حل الدولتين، ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.وأشار أبوالغيط إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، تظل الغاية التي تحظى بتوافق دولي، فضلًا عن الإجماع العربي الكامل.