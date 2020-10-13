المسعود: وجود 4 مدن مصرية بقائمة الوجهات المفضلة دعاية سياحية كبيرة

اعتبر النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تصدر 3 مدن مصرية قائمة الوجهات الأكثر رواجا في الشرق الأوسط خلال 2020، وفق "تريب أدفايزر"، أكبر منصة للسفر في العالم، والتي ضمت 10 مدن إقليمية، وجاءت الغردقة في المركز الثانى وشرم الشيخ في المركز الرابع والقاهرة في المركز السادس، بمثابة أكبر دعاية للترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.ووجه المسعود التهنئة القلبية للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على هذا النجاح الكبير الذي حققوه لمصر، مطالبا من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المحافظات.تجدر الإشارة إلى أنه مضى أكثر من 90 يوما على استئناف حركة السياحة الدولية لمصر، حيث أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، نجاح التجربة المصرية بما تضمنته من ضوابط حازمة لاستقبال السياح والتزام تام من قبل المنشآت السياحية، والتي نتج عنها استقبال أكثر من 300 ألف سائح عادوا لبلادهم سالمين بعد قضاء إجازات لن تنسى على الشواطئ المصرية.