الرئيس اللبناني: نأمل أن تتوصل مفاوضات ترسيم الحدود لحل منصف

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في أن ينجح الفريق المكلف بالتفاوض لترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، فى التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني، بحضور وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مع رئيس وأعضاء فريق التفاوض قبل انطلاق المفاوضات غدًا الأربعاء برعاية من الأمم المتحدة ووساطة أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل.وقال عون إن المفاوضات التي ستنطلق غدا في مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوب لبنان، تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن حضور الجانب الأمريكي للاجتماعات يأتي لتسهيل عملية التفاوض، مطالبا من فريق التفاوض التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليا والدفاع عنها، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم.ويرأس فريق التفاوض عن الجانب اللبناني العميد طيار بسام ياسين من القوات المسلحة، إلى ضابط برتبة عقيد بحري، وعضو بإدارة قطاع البترول، وأحد الخبراء.