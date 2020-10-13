كاثوليك المنيا يحتفلون بذكرى سيامة مطرانهم الشرفي

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل اليوم بالسيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية المنيا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لنيافته متمنيًا له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.