الأنبا بطرس فهيم يسيم راعيًا جديدًا لكاثوليك المنيا

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه من المقرر إتمام طقس السيامة الكهنوتية للشماس مينا صموئيل باسم الأب يوحنا صموئيل بوضع يد صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك في العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.