رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بطرس فهيم يسيم راعيًا جديدًا لكاثوليك المنيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:17 م
بطرس فهيم
بطرس فهيم
جرجس صفوت - ماريان رسمي
طباعة
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه من المقرر إتمام طقس السيامة الكهنوتية للشماس مينا صموئيل باسم الأب يوحنا صموئيل بوضع يد صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك في العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

موضوعات متعلقة

«وثائق كلينتون» تفضح تحالف الشر بين قطر و«أوباما».. و«بن جاسم» عراب ذريعة الديمقراطية

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

سامح شكري: ناقشت مع وزيري خارجية الأردن والعراق ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

متحف فرنسي يرجئ معرضا عن تاريخ المغول بسبب ضغوط صينية

نائبة روسية تعلق على فكرة ضريبة عدم الإنجاب

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: لقاء شهري للتواصل مع الجمعية العمومية

«التنسيق الحضاري»: تطوير القاهرة الخديوية لن ينتهي قبل 6 أشهر

«أوبرا القاهرة» تقدم أشهر قصص الحب العالمية على المسرح الكبير

تعرف على قصة فن «التَلّىِ» المشارك بمهرجان تراثنا