ضبط 185 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 185 قطعة سلاح نارى، و178 قضية مخدرات وتنفيذ 76941 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.