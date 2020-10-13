الأنبا بشارة يلتقي مسئولي مراكز التنمية بإيبارشية أبوقرقاص

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا بشارة جودة، مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، التقى مع الأب يوساب أيوب، المسئول التنموي بالإيبارشية.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شارك في الاجتماع مسئولو مراكز التنمية بالإيبارشية، وقد أكد الأنبا في كلمته على أهمية العمل الجماعي والتنمية الإنسانية، ونشر الوعي التربوي في جميع المجالات ليصبح الإنسان محور التنمية.