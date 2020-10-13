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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1315 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:19 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة ليصل إجمالي حالات الإصابة 108 آلاف و608 حالات.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء- أن 1452 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 448 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 96 ألفًا و989 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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