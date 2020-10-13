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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مساعد رئيس «الوفد» يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات النواب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:11 م
أيمن محسب
أيمن محسب
إسلام نصير
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أكد أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية انتخابات مجلس النواب 2020 في اكتمال منظومة التشريع في مصر بثوبها الجديد، بعد إضافة مجلس الشيوخ لها والذي يبدأ عمله خلال أيام.

وطالب محسب، في بيان اليوم، الناخبين المصريين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة بكثافة وفاعلية في عملية الاقتراع على مستوى المحافظات.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد: "اختيار مجلس نواب قوي عبر كفاءة أعضائه هو منفعة للدولة المصرية وللناخب في المقام الأول لإثراء الحياة النيابية ومنظومة التشريع ومسئولية ذلك الاختيار تقع على عاتق المواطنين عبر النزول والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني".

وأشار إلى أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تضم خبرات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة كما تضم الكثير من العناصر الشبابية التي تضيف دماء جديدة تحت قبة البرلمان فضلاً عن الاهتمام بالمرأة وذوي الإعاقة بصورة واضحة.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد، على أن تلك القائمة ستحدث فارقًا في الأداء البرلماني تحت قبة المجلس تساهم في إصدار تشريعات سليمة ومتسقة مع واقع المشكلات التي تهدف لمعالجتها.

وطالب محسب، المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد خلال جميع مراحل العملية الانتخابية لتسير الأمور بسلام كما حدث خلال انتخابات مجلس الشيوخ ولا يحدث أي تفشي للفيروس.

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