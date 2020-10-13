1164 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:57 م
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 44 ألفا و985 حالة.
وأكد المركز - في بيان أوردته بوابة (إفريقيا) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - تماثل 541 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 25 ألفا و7 حالات، مشيرا إلى تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 656.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأكد المركز - في بيان أوردته بوابة (إفريقيا) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - تماثل 541 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 25 ألفا و7 حالات، مشيرا إلى تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 656.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.