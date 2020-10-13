1164 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 44 ألفا و985 حالة.وأكد المركز - في بيان أوردته بوابة (إفريقيا) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - تماثل 541 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 25 ألفا و7 حالات، مشيرا إلى تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 656.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.