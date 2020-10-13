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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«هنية»: مصر تعمل على إبرام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:58 م
إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
سارة الشلقاني
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قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعمل على إتمام صفقة تبادل أسرى بين الحركة وإسرائيل في الوقت الحالي.

وأكد هنية، في حواره مع موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن وفدًا مصريًا نقل مطالب قطاع غزة المحاصر إلى إسرائيل، ومازالت الحركة تنتظر ردًا واضحًا.

وتسعى حركة حماس الفلسطينية إلى إبرام صفقة كبرى لتبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، يتم خلالها الإفراج عن الشيوخ والنساء والأطفال الموجودين داخل سجون تل أبيب.

وأشار هنية، في وقت سابق، إلى أن مصر تمارس جهودًا متواصلة في عدة ملفات، أبرزها المصالحة وفتح معبر رفح، وعقد صفقة تبادل أسرى للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وغيرها.

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