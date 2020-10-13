«صحة بنى سويف» تكرم مقررة «قومى المرأة» على جهودها فى مواجهة كورونا

كرم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الثلاثاء، نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض، وعددًا من الممرضات اللائي عملن بمستشفيات العزل والمدينة الجامعية، والتي كانت مخصصة لعزل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة، نظرًا لما قدموه من جهود أثناء مواجهة الفيروس، في الاحتفالية التي أقامتها المديرية بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.وأثنى الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، على دور التمريض في التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته، مشيدًصا بدور الوزارة في دعم القطاع بكل احتياجاته، ومثنيًا على جهود عضوات هيئة التمريض، اللاتي قررن أن يستكملن مسيرتهن عقب الشفاءِ، وأن يُقدِّمنَ الخِدمَة الصحيةَ للمصابين والمرضى.