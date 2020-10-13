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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصفدى»: التعاون بين مصر والعراق والأردن نواة لتعاون عربى أوسع

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:59 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
ألفت الكحلي
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أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن هو نواة لتعاون عربي أوسع، لافتًا إلى أن هناك توافقًا على إنشاء المدينة الصناعية وقطعت خطوات واسعة لتنفيذها، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الطاقة هناك ربط كهربائي بين المملكة وكل من العراق ومصر، فضلًا عن اتفاقيات التجارة المشتركة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الأردن والعراق أسست لمساحة كبيرة من التعاون في قطاع الطاقة والإعمار والأدوية والأمن الغذائي.

ولفت إلى أن مهام وزراء الخارجية تتركز في إيجاد الأفق السياسي والمساحة التشريعية، بينما يعمل القطاع الخاص على استغلالها.

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