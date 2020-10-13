«رحلة صعود»..مرضى أنقذتهم لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

رجب: أنقذت ابنى في اللحظات الأخيرة

أم محمد: ورم في وجه ابني واللجنة ساعدتنا

عيسى: ابنتي أجرت جراحة

فاطمة: اللجنة أجرت جراحة وتجميل لابنتي

حقنة كانت ستقضي على شقيقة "أحمد" واللجنة أنقذتها

روان: ابني أخذ حقنة بالخطأ واللجنة أنقذته

صبري: لم أتوقع استجابة لجنة الاغاثات الطبية

رئيس اللجنة: تلقينا 850 رسالة استغاثة

صباح أحد ليالي فبراير الماضي، كان عبدالرحمن، 13 عامًا، يلهو أمام منزله في منطقة بولاق الدكرور برفقة عدد من أصدقاؤه وجيرانه، وأثناء عبوره من رصيف إلى آخر لجلب الكرة التي يلعبون بها، صدمته سيارة نقل.استدعى الجيران والده، ليجد أبنه مغشيًا عليه والدماء تنزف منه، حمله إلى المستشفى، وهناك علم من الطبيب أنه أصيب بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري وجروح سطحية، ويحتاج إلى عملية جراحية في مستشفى مجهز.صُدم رجب أحمد، والد عبدالرحمن حين علم أن العملية قد تتكلف ما يقرب من 100 ألف جنيه، فما كان منه إلا أن لجأ للجنة الاستغاثات الطبية التابعة بمجلس الوزراء، التي أجرت العملية على نفقة الدولة.ليس رجب بمفرده الذي لجأ إلى اللجنة الطبية واغاثته، فهناك آخرون من غير القادرين الذين ساعدتهم اللجنة على إجراء جراحات مكلفة أو الحصول على دواء مرتفع الثمن.قال رجب: "بعدما علمت بالمبلغ المطلوب لإجراء العملية لم يكن أمامي سوى اللجوء للجنة الاستغاثات الطبية، من أجل إيجاد حل سريع لإنقاذ ابني، فكل دقيقة تمر كانت فرصه في النجاة من الإصابة بالشلل أو الموت تقل".وأضاف: "أرسلت التقارير الطبية إلى اللجنة، وعقب يومين استلمت قرار بإجراء عملية في العمود الفقري على نفقة الدولة وتابعت اللجنة معى حتى تماثل ابني للشفاء وعاد يسير على قدمه".عقب استلامه لقرار العلاج على نفقة الدولة، تم حجز نجله في مستشفى الجيزة العام، وإجراء العملية الجراحية بعد إسبوعين: "بالفعل خضع ابني للعملية على نفقة الدولة بمساعدة اللجنة؛ لأنه كان مصاب بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري".تابع: "لولا اللجنة ما كتب لابني النجاة وكان أصيب بشلل عاش به حياته كلها، هي التي أسرعت في قرار العلاج على نفقة الدولة، وإجراء الجراحة سريعًا، وعقب ذلك كان هناك متابعة مستمرة مع اللجنة حتى تماثل ابني للشفاء التام".كان مرض محمد غريب بعض الشيء والذي جعل والدته تطوف به على الأطباء بعد الولادة، قالت: "بعد الولادة بأسبوعين بدأت تظهر زي كيس دهني أو دمل في مناخير ابني، وبدأت تكبر وتورم بشكل غريب وكل اللي يشوفه يقول محتاج جراحة".أضافت: "روحت لدكتور أنف وأذن قال ده مش تخصصه، ولما روحت لجراحة قال معرفش دي أية وأن شكلها غريب جدًا، روحت مستشفى 57 قالوا ده مش ورم خبيث دي وحمة ومحتاجة جراحة".تم تحويلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي قسم تجميل وهناك أخبرها الطبيب أن العملية الجراحية ستترك أثر تشوه في وجه الطفل، وأعطاها بعض الأدوية والحقن والتي من ممكن أن يظل الطفل يتناولها لمدة 9 سنوات بحسب حديث الطبيب.وتابعت: "الحالة مش بتتحسن وكان بقالي سنة بلف بيه ومحدش عارف الحل أية، لحد ما نشرت صديقتي حالة ابني ومعاه صور له، وتواصلت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء معايا وطلبوا كل التقارير والأدوية اللي خدها والصور".خضع الطفل لعملية استئصال الورم في الأنف، ومن بعدها عدة عمليات تجميل على نفقة الدولة: "محمد ابني عنده دلوقتي سنة وشهرين، وعمري ما تخيلت أن اللجنة تستجيب وتعالجه على نفقتها الخاصة"."نجوى" 14 عامًا، كانت أحدى المستفيدات من اللجنة، بعدما علم والديها إنها مصابة بورم حميد في الرحم وتابعا مع أحد الأطباء والذي طمئنهم وقتها أن الحالة لا تستدعي عملية جراحية.عيسى والد نجوى قال: "في يوم جالها نزيف شديد ومن شدة الخوف أن النزيف يموتها روحنا المستشفى وهناك اتحجزت عشان تخضع لعملية جراحية فورية لإزالة الورم من الرحم، عشان النزيف ميكونش سبب في إزالة الرحم نفسه".لم يستطع عيسى جلب المبلغ المالي المقدر لتلك العملية الجراحية، فكتب استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ناشد فيها وزارة الصحة ومجلس الوزراء بالتدخل لإجراء العملية على نفقة الدولة لعدم قدرته على ذلك.أضاف: "كتبت الاستغاثة ومكنتش متوقع أي استجابة، لحد ما فوجئت باتصال من لجنة الاستغاثات الطبية بأن المنشور وصل ليهم وطالبين مني كل التقارير الطبية الخاصة بحالة بنتي عشان يصدر ليها قرار علاج على نفقة الدولة".استكمل: "وبالفعل بعت كل التقارير وما يثبت صحة حالة بنتي واحتياجها لعملية جراحية عاجلة، بسبب اعتماد الأطباء لمدة يومين على أدوية ومكسنات لوقف النزيف أطول فترة ممكنة لحد ما أقدر أجيب الفلوس".وبالفعل تم حجز الفتاة في مستشفى دار السلام العام، وخضعت لعملية جراحية من أجل استئصال الورم من الرحم: "استمرت العملية ساعتين وتمت على نفقة الدولة من غير ما أدفع حاجة، حتى الأدوية اللازمة بعد الجراحة صدر ليها قرار بالعلاج على نفقة الدولة والمتابعة المستمرة لتماثل الشفاء التام، واللجنة وعدتني في حال أن الورم رجع تاني أتواصل معاهم عشان يتم علاجها وعمل جلسات الكيماوي والإشعاعي على نفقتهم الخاصة".منذ عام كانت فاطمة ٧ سنوات تلهو في نافذة غرفتها، برفقة بعض الدمى الخاصة بها، إلا أن إحداهما سقطت منها سهوا عنها، فحاولت اللحاق بها، الا أنها سقطت من الدور الثاني للمنزل.هرولت أمها إليها مسرعة لتجدها تنزف من من عينها اليسرى ولديها العديد من السحجات والكدمات، فنقلتها سريعا الي مستشفى عين شمس التخصصي، وهناك اخبرها الطبيب أن القرنية أصيبت بشرخ وتحتاج إلى عملية جراحية إلا أن والدة فاطمة لم تقو على دفع ثمن تلك العملية.لجأت إلى لجنة الاستغاثة الطبية بمجلس الوزراء، وتعجبت من استجابة اللجنة سريعًا، من أجل إجراء عملية جراحية، ومن ثم عملية تجميلية، في قسم التجميل بجامعة عين شمس وإرسال الأوراق كافة.وبالفعل أجرى لها عملية جراحية في العين ومن ثم تجميلية: "مكنتش مصدقة إن بنتي هترجع تلعب تاني وتجري زي كل الأطفال، وتمارس حياتها بشكل طبيعي، بعد العمليلية التجميلية رجعت لشكلها الطبيعي".لم تختلف حكاية شقيقة أحمد فتوح، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي اغاثتها لجنة الاستغاثات الطبية رغم أنهم يعيشان في محافظة بني سويف. بدأت قصتها حين كانت تضع مولودها الأول وأُعطيت حقنة بنج عن طريق الخطأ أثناء الولادة.قال أحمد: "الطبيب في مستشفى بنى سويف العام، أعطاها حقنة قبل الودلاة في أسفل الظهر، لكن اتضح إنها خدتها بطريقة غلط بعد الولادة، بسبب الألم اللي حست بيه وبدأت رجليها تربي غرغرينة وصديد واحتاجات عملية جراحية أو بتر في القدم".أضاف: "نشرنا استغاثة على صفحة مجلس الوزراء على أمل أن يكون هناك استجابة وبالفعل بعد أيام قليلة تواصلت معانا لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، ونقلت الحالة إلى معهد ناصر في القاهرة، وأمر الطبيب بالبقاء أسبوع تحت الملاحظة والأدوية قبل العملية".أوضح: "كان فيه حقنة ناقصة بتأخدها على مدار الإسبوع قبل العملية، لكن لجن الاستغاثات تواصلت مع هيئة الدواء المصرية ووفرت الحقنة لمدة أسبوع كامل قبل العملية، كان فيه متابعة دورية من اللجنة بعد إرسال كل الكشوفات والتقارير الطبية".اختتم: "أختي عملت العملية في شهر إبريل ولولا اللجنة الطبية كان تم بتر رجليها نتيجة خطأ وإهمال من طبيب آخر، وكان فيه متابعة دورية من اللجنة عن توافر الأدوية والحالة الصحية ليها لحد ما تماثلت للشفاء".تشعر روان محمد، بالامتنان الشديد إلى لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، بسبب إنقاذها لابنها الوحيد الطفل محمد عبد الرحمن، قالت أن حكايتها بدأ عندما كان طفلها صاحب 6 أشهر، أخذ حقنة بالخطأ سببت له تسمم في الدم، ونتيجة هذا أصيب بحمة شديدة نتج عنها إلتهاب سحائي -التهاب حاد للأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي-، وأصبح غير قادر على التحرك أو الرؤية أو النطق، وفقدّ كل ما يمكنه به التفاعل مع الناس.تابعت: "ذهبت بطفلي للعديد من المستشفيات هناك الكثير منها رفضت علاج طفلي، ومن وافق منهم كان له شرط وهو التوقيع على أنه إذا حدث أي شئ مفاجئ أو في حالة موت الطفل فليس هناك أي مسؤولية على المشفى أو الأطباء".أضافت: "وعند سؤالي لهم لماذا، قالو لي أن حالة الطفل خطير فإنه مصاب بالعديد من المراض المستعصية، وعندما سيحتاج لنقل الدم لا نجد أوردة في جسده لنقوم بالنقل، فلجأت إلى نشر قصته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".استكملت: "ولكن بعد أن انتشرت قصة طفلي على مواقع التواصل الإجتماعى حدثت الاستجابة من اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، من خلال تواصل معي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء".أوضحت: "هناك تعليمات صادرة من الدكتور مصطفي مدبولي بالاهتمام بشكل عاجل بأي حالة إنسانية طارئة مُثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وتم التواصل مع مستشفى الأطفال في جامعة عين شمس وتم تحديد موعد في مستشفى الدمرداش لإجراء فحص طبي شامل له واتخاذ ما يلزم لعلاجه".واستكملت: "بالفعل جاءت سيارة إسعاف وأخذت ابني إلى مستشفى الدمرداش وقمنا بعمل كل الفحوصات، ولكن بعدها قاموا بإعادتنا لمشفى الحميات لأن الطفل كان مصاب بفيروس كبدي وبائي، وتم حجزه في معهد الكبد من أجل علاجه من الحمى وما آل إليه بسبب تلك الحقنة التي أخذها بالخطأ".لم تختلف حكاية محمد صبري، 49 عامًا، سائق توك توك، وأحد المستفيدين من لجنة الإغاثات الطبية، قال: "كانت معاناتي تفوق الوصف أصبت بسرطان في قدمي اليسرى، منعتني من عيش حياتي بشكل طبيعي، وتحديدًا عملي الذي يعتبر باب الرزق الوحيد لي ولأسرتي".تابع: "ذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن وجدت فيها الإهمال ولم أستطع أن أتخيل نفسي ضحية لها الإهمال المترهل، فوجدت نفسي أخرج منها الواحدة تلو الأخرى، حتى جاء أحد أبناء قريتي وقام بتصوير قدمي ورفع الصور على موقع الفيس بوك وانتشرت بشكل هائل".أضاف: "وجدت أحد أطباء لجنة الإستغاثات الطبية يقوم بالإتصال بي وأخبرني أنني سأتلقى العلاج كاملًا بتكليف من رئيس الوزراء شخصيًا، تم نقلي برفقة طبيب من مجلس الوزراء، إلى مستشفى الحلمية العسكري، وكان ذلك بالتنسيق مع مدير المستشفى، الذي أمر بتحويلي إلى قسم جراحات الحروق والتجميل لوضع خطة العلاج المناسب"..وأشار إلى أنه تم أخذ عينة خلايا من القرحة الموجودة بساقه المريض لعمل مزرعة وتحليل أنسجة، كما تم عمل غيار جراحي للساق المصابة، وعمل الأشاعات اللازمة على الأوعية الدموية بذات الساق، لافتًا إلى أنه استكمالًا لبروتوكول العلاج تم سحب عينات دم كاملة من المريض لعمل الفحوصات اللازمة.وأضاف: "اللجنة ظلت تتابع معيّ رحلة العلاج الكاملة من الأشعة والفحوصات حتى الأدوية للتأكد من مدى توافرها، ولم أكن أتوقع أن تستجيب اللجنة لاستغاثتي التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي لكن تم توفير كل الدعم الطبي".أكثر من 850 استغاثة تلقتها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة وفق الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة، الذي يؤكد أن 87 حالة صدر قرار بخصوصها للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.وأشار إلى أن حالات الاستغاثة انتشرت على "فيس بوك" أو وردت إليهم، وتنوعت بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية.وأضاف: "وأيضًا والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام بالإضافة الي استغاثات كورونا".واختتم: "تتواصل اللجنة مع هذه الحالات، وتتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وتعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وأصدرت 86 قرار علاج على نفقة الدولة بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي".دشنت اللجنة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يديرها عدد من الأطباء؛ ليكون من السهل التواصل مع الحالات، بالإضافة إلى أن الحالات يمكنها الرجوع إلى هذه الصفحة دون وسيط ومتابعه معهم بشكل كامل.وعندما تواصلنا مع الدكتورة أية حامد أحد الأطباء القائمين على الصفحه، قالت إنه تم إنشائها لتسهيل التواصل ونشر كل ما يخص اللجنه.وأوضحت أن اللجنه لا تتنبنى حالات الضمور أو زراعة الرئة وزراعه القلب، وتتبنى حالات تريد تركيب أطراف صناعية للذين فقدوا أطرافهم في حوادث أو عمليات بتر نتيجة السكر، عمليات قلب للاطفال.