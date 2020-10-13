وزير خارجية الأردن يكشف تفاصيل رسالة الملك عبدالله للرئيس السيسي

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تفاصيل رسالة نقلها من الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنها تضمنت التأكيد على العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بما يصب في مصلحة البلدين ويخدم القضايا العربية.ولفت "الصفدي" إلى أن الرسالة ركزت على آلية التعاون الثلاثي للانتقال بها إلى تعاون ملموس بشكل أكبر.وحول اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، قال الصفدي إنه بحث آلية تنفيذ إرادة القارة خلال لقاء عمان للانتقال لمرحلة متقدمة يتم عبرها إنجاز مشروعات ترتكز على أنها لبنة في العمل العربي ونقطة انطلاق لتوسعة التعاون في المنطقة على أساس التكامل والتعاون في هذه الظروف الصعبة.