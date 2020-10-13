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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2020 برقم الجلوس وخطوات الاستعلام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:30 م
تنسيق
تنسيق
عبدالله هشام
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2020، ونتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثانى الناجحين فى الثانوية العامة 2020، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر على موقع التنسيق الالكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، بعد مرور 10 أيام من إغلاق باب التسجيل عبر موقع الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني.

سبب تأخر نتيجة تقليل الاغتراب

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سبب تأخر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 يرجع إلى زيادة أعداد الطلبات المقدمة من قبل الطلاب للتحويل، موضحًا أنه كان من المقرر إعلان النتيجة بعد مرور 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل عبر موقع الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني لكن زيادة الأعداد دفعتهم لتأخير إعلانها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2020

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد طلاب المرحلة الثالثة الذين تم قبولهم في الكليات 105 ألفًا و759 طالبًا وطالبًا وبينما تم قبول 71 ألفًا و143 من الطلاب فى المعاهد، حيث تم قبول من الشعبة الأدبية 22 ألفًا و92 طالبًا وطالبة فى الكليات و50 ألفًا و516 فى المعاهد، فيما تم قبول عدد طلاب الشعبة العلمية فى الكليات 83 ألفًا و667 طالبًا وطالبة بينما تم قبول 20 ألفًا و627 فى المعاهد.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 والطلاب الناجحين في الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة المتقدمين بطلب التحويل لتقليل الاغتراب يتم تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية من "هنا"

وبعد تسجيل الدخول يتم اختيار خدمات تقليل الاغتراب وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والكود التأكيدي بعدها ستظهر النتيجة  يجب على الطالب طباعة بطاقة الترشيح للتوجه بها فيما بعد إلى الكلية الجديدة.

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رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

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