إندونيسيا تسجل 3 آلاف و906 إصابات جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 3 آلاف و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 340 ألفا و622 حالة.وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 12 ألفا و27 حالة وفاة؛ بعد تسجيل 92 حالة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 263 ألفا و296 حالة.وسجلت العاصمة جاكرتا 1054 حالة إصابة جديدة خلال الساعات السابقة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 89 ألفا و228 حالة.