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هل ضروريا ارتداء الرضيع للكمامة؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:35 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا نقلا عن منظمة اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" ومنظمة الصحة العالمية تجيب فيه عن مدى صحة وضع الكمامة للاطفال الرضع مع استمرار انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حتى تستطيع الأمهات الخروج باطفالهن.

لا تنصح منظمة "اليونيسف" منظمة الأمم المتحدة للطفولة بوضع الكمامة للطفل الرضيع، لافتة إلى انه يجب عدم استخدام الكمامة من قبل أي شخص غير قادر على نزعها دون مساعدة، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار، أو أي شخص يعاني من صعوبات في التنفس"، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعدم مطالبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما دون بارتداء الكمامات فهذه التوصية انطلقت من مبدأ تحقيق سلامة الطفل، وأن الأطفال قد يتميزون في مراحل نموهم ضمن مراحل عمرية مختلفة.

واعتبرت المنظمة أن توصيات ارتداء الأطفال للكمامة قد تتباين حسب الدولة لذلك من المهم النظر إلى متطلبات السلطات المحلية المتعلقة بارتداء الأطفال للكمامة بناء على فئتهم العمرية، مضيفة انه "إذا طلبت السلطات المحلية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما دون ارتداء الكمامات، فيجب أن تكون الام على مقربة من الطفل للإشراف على الاستخدام الآمن للكمامة".

من جهتها، أوصت رابطة أطباء الأطفال اليابانية الآباء والأمهات بعدم استخدام الكمامة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تسبب لهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق واعتبرت ان الكمامة للطفل الرضيع قد تسبب صعوبات في التنفس لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع، بما يزيد العبء على قلوبهم مشيرة إلى أنها تزيد أيضًا من خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم.

بمواجهة هذا الواقع، دشنت ممرضات مستشفى "برارام 9" في بانكوك بتايلاند، مبادرة لصنع أقنعة واقية صغيرة لوجه طفلين حديثي الولادة للمساعدة في حمايتهما من العدوى بكورونا في طريق عودتهما إلى منزلهما من المستشفى وليس لمدة طويلة كما ترين في الصورة التالية.

وقدمت الصحيفة مجموعة نصائح لحماية الاطفال الرضع من فيروس كورونا وهي:

- الأبتعاد بالاطفال عن الأماكن المزدحمة.
- ترك مسافة بين الشخص والاطفال من مترين إلى 3 أمتار.
- عدم اصطحاب الاطفال إلى النوادي الاجتماعية وأماكن الألعاب.
- تجنب التجمعات العائلية.

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