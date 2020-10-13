بدء امتحانات القبول بمعاهد القراءات الأزهرية في كفرالشيخ (صور)

أجرت منطقة كفرالشيخ الأزهرية امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات التابعة للمنطقة، والتي تقام فعالياتها بمقر معهد القراءات بكفرالشيخ على مدار يومين، حيث تم تقسيم عدد المتقدمين على 17 لجنة من بينهم 7 لجان للفتيات وعشرة لجان للبنين، وأدى الطلاب الامتحان اليوم في مادتي الحساب للمتقدمين لمرحلة التجويد، ومادة التجويد للمتقدمين بمرحلة العالية.وحرص أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على متابعة سير لجان الامتحانات، مشيدًا بمدى انتظامها وحسن سيرها، لافتًا إلى أنه لا توجد أي من المعوقات التي من شأنها تعكير صفو الامتحانات، بل على العكس جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وساد مناخ اللجان جو من الهدوء والطمأنينة.وجاء ضمن شروط القبول للالتحاق بمرحلة التجويد أن تكون سن المتقدم من 14 إلى 20 عامًا، بينما جاءت شروط قبول السن للالتحاق بمرحلة العالية من 9 الى 18 عامًا.