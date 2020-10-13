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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العراقي: طلبات الحكومة المالية صادمة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:51 م
جمال كوجر،
جمال كوجر،
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قال عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، جمال كوجر، إن المبلغ الذي طلبته الحكومة في قانون تمويل العجز المالي كان صادمًا، وهو أكثر بكثير مما تحتاجه فعلًا لتمويل العجز للأشهر المتبقية.

وأضاف كوجر- في تصريحات ذكرتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أن القانون هو عبارة عن أرقام صادمة كلجنة مالية، وهي لا تعبّر عن الواقع الحقيقي خاصة الاقتراض الذي تم طلبه.

وتابع قائلًا: "إن وزير المالية سبق له وأن صرح بأن موارد العراق النفطية للفترة المقبلة من العام ستكون 15 تريليون دينار، وقد أدرجها في القانون بمبلغ 17 تريليون دينار، وطلب اقتراض 41 تريليون دينار لتغطية العجز خلال الأربعة الأشهر المحددة في القانون".

وأكد أن الأزمة التي يعاني منها العراق لن تتحمل سحب هذه المبالغ من الاحتياطي البنكي الخاص بالحكومة أو من احتياطي المصارف.

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