مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدمياط

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، اليوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط.أكدت التحريات تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول سبق اتهامه فى 8 قضايا أبرزها «استعراض قوة وسرقة بالإكراه»، المطلوب التنفيذ عليه فى إحدى الجنح.والثاني سبق اتهامه فى 7 قضايا أبرزها «ضرب وسرقة بالإكراه»، بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة الزرقا، وبصحبتهما ربة منزل، 26 سنة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها.وعلى الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العنصرين والعثور بجوار جثته على «بندقية آلية وخزينة، 17 طلقة لذات العيار» كما أمكن ضبط العنصر الثانى وبحوزته فرد خرطوش و6 طلقات لذات العيار، وربة المنزل.بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما بالاشتراك مع العنصر الذى لقى مصرعه، تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة باستخدام الأسلحة المضبوطة ودراجة نارية، بدون لوحات معدنية، تم بإرشادهما ضبطها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.