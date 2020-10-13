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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 50% من «تموين أكتوبر»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:30 م
صرف
صرف
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 50% من مقررات شهر أكتوبر الجارى حتى الآن، بجانب أيضا استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة "تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات ايضا الأخرى.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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