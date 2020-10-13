منهم مدرس توزيع الكتب.. وفاة و4 إصابات بكورونا فى مدرسة بكفرالشيخ

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا بمدرسة أحمد نصرالله حماد الإعدادية بنين التابعة لإدارة فوه التعليمية بمحافظة كفرالشيخ إلى 5 أشخاص توفي أحدهم، بعد نقله للعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم بمستشفى مطوبس المركزي.وكشف مصدر مسئول بالمدرسة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن المتوفى كان هو المسئول عن توريد الكتب للطلاب بالمدرسة ويدعى "علي. ف. ا"، وباقي الإصابات بين صفوف المعلمين، منذ بدء إعطاء دروس التقوية للطلاب، لافتا إلى أن كثيرا من المعلمين اعتذروا عن استكمال إعطاء دروس التقوية التي تجرى حاليا في المدرسة.وأوضح المصدر أن باقي المصابين بالمدرسة هم "سامح. س. ر"، "مها. ر" "ميرفت. ع" "علي. ا"، مؤكدا أن عددا منهم قد تماثل للشفاء، وأنهم منذ إصابتهم بالفيروس لم يأتوا للمدرسة من حينها، وهم حاليا في العزل المنزلي، كما أنه سيتم عقد اجتماع بالمعلمين بالمدرسة للتشديد على عدم السماح للطلاب بالدخول غير بالكمامة والكحول حفاظا على سلامتهم.وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أنه يوجد 4 إصابات بفيروس كورونا بالمدرسة جميعهم معلمون، موضحة أنه قد تم التأكد من سلامة الطلاب، وتم شراء 2 جهاز ماسح حراري للكشف بها على الطلاب يوميًا.في السياق ذاته، استبعدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مديرة مدرسة الورق الثانوية المشتركة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أثناء مجموعات التقوية بالمدرسة.كما قررت كشك أيضا توقيع الجزاء ثلاثة أيام لمسئول التطوير بالمدرسة، نظرًا لعدم نظافة المعمل وعدم تفعيل الأجهزة بالمعمل وعدم تدريب الشاشات التفاعلية داخل الفصول.