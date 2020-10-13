رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منهم مدرس توزيع الكتب.. وفاة و4 إصابات بكورونا فى مدرسة بكفرالشيخ

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:48 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا بمدرسة أحمد نصرالله حماد الإعدادية بنين التابعة لإدارة فوه التعليمية بمحافظة كفرالشيخ إلى 5 أشخاص توفي أحدهم، بعد نقله للعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم بمستشفى مطوبس المركزي.

وكشف مصدر مسئول بالمدرسة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن المتوفى كان هو المسئول عن توريد الكتب للطلاب بالمدرسة ويدعى "علي. ف. ا"، وباقي الإصابات بين صفوف المعلمين، منذ بدء إعطاء دروس التقوية للطلاب، لافتا إلى أن كثيرا من المعلمين اعتذروا عن استكمال إعطاء دروس التقوية التي تجرى حاليا في المدرسة.

وأوضح المصدر أن باقي المصابين بالمدرسة هم "سامح. س. ر"، "مها. ر" "ميرفت. ع" "علي. ا"، مؤكدا أن عددا منهم قد تماثل للشفاء، وأنهم منذ إصابتهم بالفيروس لم يأتوا للمدرسة من حينها، وهم حاليا في العزل المنزلي، كما أنه سيتم عقد اجتماع بالمعلمين بالمدرسة للتشديد على عدم السماح للطلاب بالدخول غير بالكمامة والكحول حفاظا على سلامتهم.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أنه يوجد 4 إصابات بفيروس كورونا بالمدرسة جميعهم معلمون، موضحة أنه قد تم التأكد من سلامة الطلاب، وتم شراء 2 جهاز ماسح حراري للكشف بها على الطلاب يوميًا.

في السياق ذاته، استبعدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مديرة مدرسة الورق الثانوية المشتركة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أثناء مجموعات التقوية بالمدرسة.

كما قررت كشك أيضا توقيع الجزاء ثلاثة أيام لمسئول التطوير بالمدرسة، نظرًا لعدم نظافة المعمل وعدم تفعيل الأجهزة بالمعمل وعدم تدريب الشاشات التفاعلية داخل الفصول.

موضوعات متعلقة

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

منهم مدرس توزيع الكتب.. وفاة و4 إصابات بكورونا فى مدرسة بكفرالشيخ

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

«الصناعات الغذائية»: احتياطى السكر يكفى 7 أشهر واللحوم أكثر من عام

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«الإفتاء» ترد بالأدلة: «المفتي» من أبرز المدافعين عن الإسلام في الخارج

«البرنس مات».. تفاصيل وفاة شاب شنقا في مطروح

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

نائبة روسية تعلق على فكرة ضريبة عدم الإنجاب

صحيفة بريطانية: إصابة متعافي من كورونا يثير قلق خبراء أمريكا

الكوريون الشماليون يضعون كمامات خلال تجمع خلافًا لما حصل في العرض العسكري

«ديزني» تعيد تنظيم عملها لتعزيز دور خدمة البث التدفقي

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

«أوبرا القاهرة» تقدم أشهر قصص الحب العالمية على المسرح الكبير

وزيرة الثقافة تشارك في أمسية «مصر كولومبيا».. غدًا

«القومي للترجمة» يصدر النسخة العربية لرواية «دون طريق بلا أثر»

«وش غضب» كتاب يناقش ظاهرة أغاني المهرجانات