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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 1843 «تابلت» تعليمي لمندوبي الإدارات التعليمية بمطروح

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:23 م
تسليم تابلت
تسليم تابلت
ياسمين شعيب
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تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، إجراءات تسليم أجهزة التابلت التعليمي البالغ عددها 1843 جهازًا، بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، وسط مدينة مرسي مطروح وفقا للتعليمات الوزارية الواردة، وذلك تحت إشراف مسؤولي المخازن والأمن بتعليم مطروح.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بمطروح أنه طبقا للتعليمات الوزارية يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل علي الحكومة الإلكترونية للطلاب، علي أن يقوم الأخصائي الموجود بالمدرسة بالتأكد من صلاحية الجهاز، وأنه قد تم تفعليه قبل التسليم للطلاب وألا يتم تسليم أي جهاز يوجد به مشكلة..

وأضاف " النيلي" أنه وجه لمديري الإدارات التعليمية بإتباع نفس إجراءات التسليم علي غرار العامين الماضيين والواردة بالكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2018، تحت مسؤولية مدير المدرسة واللجنة المشكلة بذلك وتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، بالإضافة إلى التواصل المباشر بين مسؤولى الإحصاء بالمدارس الثانوية ومسؤول الاحصاء بالادارة التعليمية التابع لها المدرسة، لتسجيل بيانات الطلاب بصفة دورية علي النافذة الخاصة بكل مؤسسة تعليمية علي الحكومة الالكترونية.

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