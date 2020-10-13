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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سلطنة عُمان الخامس عربيًا والـ 59 عالميًا فى مجال الطاقة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:22 م
مجال الطاقة
مجال الطاقة
إسلام أبوالمجد
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حصلت سلطنة عُمان على المركز الخامس عربيًا والـ 59 عالميًا في مؤشر "تريلما" للطاقة لعام 2020، والذي يصنف الدول الرائدة في مجال الطاقة والصادر عن مجلس الطاقة العالمي.

كما صُنفت السلطنة بين أفضل الدول التي شهدت تحسنًا في مؤشر الإنصاف في مجال الطاقة الفرعي من مؤشر "تريلما" وهو مؤشر يُعنى بتقييم إمكانية الحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها داخل بلد أو منطقة.

وضمت قائمة الدول التي شهدت أفضل تحسن في مجال الإنصاف في مجال الطاقة: لوكسمبورج وقطر والكويت والإمارات والسلطنة والبحرين وأيسلندا والسعودية.

يذكر أن مؤشر "تريلما" للطاقة يعتمد على دراسة 3 مستويات هي: أمن الطاقة، والإنصاف في مجال الطاقة، والاستدامة البيئية.

ويشمل المؤشر أمن الطاقة والإدارة الفعالة لإمدادات الطاقة الأولية من مصادر داخلية وخارجية والاعتماد على البنية الأساسية للطاقة وقدرة شركات الطاقة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.

يأتي هذا التصنيف الدولي الجديد للسلطنة بالتزامن مع استعدادات للاحتفال بالعيد الوطني الـ 50 للنهضة والذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، ويحتفل العُمانيون بمرور 50 عامًا على انطلاق مسيرة التنمية وبناء الدولة الحديثة.. وتكتسب احتفالات السلطنة هذا العام مذاقًا خاصًا، حيث إنه العيد الوطني الأول تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق.

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