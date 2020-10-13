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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مودة الأدهم وحنين حسام تصلان المحكمة الاقتصادية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:37 م
مودة الأدهم وحنين
مودة الأدهم وحنين حسام
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وصلت فتاتا «التيك توك» مودة الأدهم وحنين حسام و3 شباب آخرين إلى المحكمة الاقتصادية، لنظر استئنافهم على حُكم حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، بقضية نشر فيديوهات فاضحة والدعوة للدعارة.

ووصل المتهمون إلى المحكمة مرتدين الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المحاكم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لضابط الإدارة العامة للآداب.

وأسندت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن، إلى المتهمتين أنهما اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وأعلنت الثانية عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب.

وذلك عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر، يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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